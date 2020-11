FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO E MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE JUNTOS EM PROJETOS-PILOTO

António José Silva, presidente da Federação Portuguesa de Natação e o vereador da Câmara

Municipal de Castro Daire, Pedro Pontes, estiveram reunidos na passada quarta feira, dia 11 de

novembro, e em cima da mesa esteve a criação e implementação de novos projetos de

desenvolvimento desportivo nas Piscinas Municipais.

Além da parceria entre as duas entidades no âmbito do programa da FPN, Portugal a Nadar,

vão ser criados dois projetos-piloto com o Agrupamento Vertical de Escolas de Castro Daire,

nomeadamente, a atribuição de competências aquáticas aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico,

assim como a criação da Escola Municipal de Natação Adaptada de Castro Daire.

No final, o presidente da FPN, António José Silva, e o vereador Pedro Pontes, tiveram

oportunidade de reunir com o embaixador da Escola de Natação Adaptada, o nadador integrado no

projeto Paralímpico, Marco Meneses e com Armando Costa, treinador e coordenador técnico das

Piscinas Municipais de Castro Daire.