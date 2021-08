Federação de Viseu da JS apresenta 76 propostas para as autarquias do distrito

A Federação de Viseu da Juventude Socialista apresentou, na sexta-feira, 30 de julho, em direto no Facebook, o seu manifesto autárquico jovem intitulado “Viseu, um distrito para todos!”. O documento inclui uma agenda para o distrito constituída por 76 propostas a efetivar em 7 áreas. O manifesto que os jovens socialistas do distrito apresentaram corresponde ao programa político base para todos os autarcas jovens do distrito.

A cerimónia apresentação do manifesto, com a duração de 1 hora e transmitido em direto na página do Facebook da Federação de Viseu da Juventude Socialista, contou com a presença e intervenções de personalidades políticas nacionais e do distrito, como o Deputado Miguel Costa Matos, Secretário-Geral da Juventude Socialista; o Deputado José Rui Cruz, Presidente da Federação Distrital de Viseu do Partido Socialista; e o Presidente de Junta mais novo do distrito, o Presidente da Junta do Touro e Coordenador Distrital dos Autarcas Jovens Socialistas, Mário Morgado. A exposição do conteúdo do documento foi conduzida por Carlos Diogo, Coordenador do Gabinete de Estudos da Federação de Viseu da JS, que em conjunto com Diogo Carvalhas, Presidente da Federação de Viseu da JS, entregou o documento aos demais presentes no final da cerimónia, para que estes “distribuíssem por todos os autarcas jovens e menos jovens do distrito e, pelos nacionais, porquanto algumas das medidas propostas poderão servir de inspiração para outras a implementar em outros pontos do país”, afirmou Diogo Carvalhas.

O Presidente da Federação de Viseu da Juventude Socialista referiu, ainda, que: “o Manifesto propõe soluções inovadoras e originais, propõe um verdadeiro programa para o mandato e coloca os Municípios e Freguesias na primeira linha de ação em temas importantíssimos, como por exemplo no ambiente e na sustentabilidade, propondo-se a criação do Regulamento Municipal para a Sustentabilidade”. Este regulamento consistirá, na ótica dos jovens socialistas, num documento onde são compilados os benefícios fiscais e outros atribuídos pelo Município para que as empresas e pessoas adotem comportamentos protetores do ambiente, podendo ainda conter algumas cláusulas punitivas para comportamentos que desrespeitem o ambiente.