Federação Académica e Município de Viseu lançam campanha de sensibilização dos estudantes contra a COVID-19

Federação Académica de Viseu e Município de Viseu realizam, durante as próximas

semanas, uma campanha de sensibilização à prevenção da COVID-19, destinada à

comunidade de alunos do Ensino Superior e à população mais jovem.

A campanha, que terá meios de comunicação digitais e de rua, intitula-se “Este é Nosso

Espírito Académico” e visa criar uma consciência coletiva em prol de comportamentos

responsáveis e preventivos, associados ao distanciamento social e à não realização de

eventos suscetíveis de propagar o contágio do novo coronavírus, ao uso de máscara de

proteção e à higienização, ao mesmo tempo que promove o sentimento de pertença e de

grupo da comunidade académica viseense.

Através desta parceria, Federação e Município procuram ainda promover o sentido de

responsabilidade social comunidade académica do concelho para com a mesma e para

com toda a população viseense.