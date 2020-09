FC Porto e Sporting vencem no arranque do torneio de andebol de Viseu

O FC Porto venceu ontm o Águas Santas por 32-23, no primeiro jogo da 22.ª edição do Torneio de Andebol de Viseu, enquanto o Sporting derrotou o Avanca por 30-22.

Na 22.ª edição da prova particular de preparação, disputada à porta fechada devido à pandemia de covid-19, os ‘dragões’ entraram com o pé direito e acabaram por triunfar por uma margem de nove golos de diferença.

Mais tarde, o Pavilhão Cidade de Viseu recebeu um encontro mais equilibrado, ainda que apenas primeira parte, com Sporting e Avanca a saírem para intervalo empatados a 14 bolas.

No segundo tempo, os ‘leões’ fizeram a diferença com maior eficácia na hora de alvejar a baliza, acabando por triunfar com menos um golo de vantagem do que os portistas no seu encontro.

No domingo, Avanca e Águas Santas defrontam-se pelas 15:00, antes do jogo ‘grande’ do torneio, que opõe os ‘azuis e brancos’ aos ‘verdes e brancos’, pelas 17:30.