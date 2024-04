FC Porto B vence em Viseu com ‘bis’ de Wendel Silva

Um ‘bis’ de Wndel Silva permitiu hoje ao FC Porto B vencer o Académico de Viseu 2-0, no Fontelo, no encerramento da 28.ª jornada II Liga de futebol, com o avançado portista a desperdiçar ainda uma grande penalidade.

Num jogo marcado ainda pela ausência de Domen Gril, o guarda-redes esloveno habitual titular no Académico de Viseu, rendido por João Monteiro, que se estreou esta época em jogos oficiais, Wendel Silva marcou para os ‘azuis e brancos’ aos 59, de grande penalidade, e 76, tendo ainda falhado um penálti, aos 90.

As melhores oportunidades da primeira parte pertenceram ao Académico, por André Clóvis, aos 11 e 21 minutos, enquanto o FC Porto B apenas rematou aos 40, através de um remate ao lado de Rodrigo Mora.

O primeiro sinal de perigo da segunda parte também foi da equipa viseense, aos 52 minutos, tendo, na sequência de um livre, Arthur Chaves surgido isolado, mas o remate cruzado saiu ao lado da baliza de Diogo Fernandes.

Depois de um primeiro aviso de Gonçalo Sousa, o FC Porto B chegou à vantagem aos 59 minutos, por Wendel Silva, na conversão de uma grande penalidade a castigar falta de Marquinho sobre Vasco Sousa.

Em desvantagem, Jorge Simão apostou num tripla alteração, com as entradas de Steven Petkov, Samba Koné e Nduwarugira, mas viu a sua equipa sofrer o segundo golo logo no lance imediato, com Arthur Chaves a falhar um corte na área, aproveitado por Wendel Silva para ‘bisar’, aos 76 minutos.

No minuto 90, após consultar o VAR, Halim Shirzad apontou para a marca de grande penalidade, a castigar um lance faltoso de Nduwarugira na área viseense, mas, na conversão, Wendel Silva atirou muito por cima da baliza.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu – FC Porto B, 0-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Wendel Silva, 59 minutos (grande penalidade)

0-2, Wendel Silva, 76.

Equipas:

– Académico de Viseu: João Monteiro, Bandarra, André Almeida, Arthur Chaves, Henrique Gomes (Samba Koné, 75), Sori Mané (Nduwarugira, 75), Messeguem (Famana Quizera, 52), Marquinho, Martim Ferreira (Ott, 60), Yuri Araújo (Steven Petkov, 75) e André Clóvis.

(Suplentes: Mbaye, Samba Koné, Famana Quizera, Ott, Rodrigo Pereira, Steven Petkov, Nduwrugira, Francisco Machado e Igor Milioransa).

Treinador: Jorge Simão.

– FC Porto B: Diogo Fernandes, Martim Moreira, Romain, Gabi, Rodrigo Ferreira, Braima, Vasco Sousa (João Teixeira, 90+2), Rodrigo Mora (André Oliveira, 87), Gonçalo Sousa (Abraham Marcus, 71), Jorge Meireles (Gui Guedes, 71) e Wendel Silva (Candé, 90+2).

(Suplentes: Francisco Meixedo, António Ribeiro, André Oliveira, Dinis Oliveira, Rui Monteiro, João Teixeira, Candé, Gui Guedes e Abraham Marcus).

Treinador: António Folha.

Árbitro: Halim Shirzad (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sori Mané (31) e Nduwarugira (90).

Assistência: 831 espetadores.