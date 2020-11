Faz missão este convite é para ti

Nos dias 28 e 29 de novembro, onde quer que estejas, participa: juntos vamos levar esperança a todos.

A Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e as dioceses de Portugal convidam os jovens a que se juntem a um grande movimento nacional que pretende levar esperança e alegria a todo o País. Nos dias 28 e 29 de novembro, fim-de-semana que marca o início do Advento, desafiamos cada jovem a fazer missão onde quer que esteja, dando assim expressão ao tema proposto pelo Papa Francisco para a JMJ Lisboa 2023 (“Maria levantou e partiu apressadamente” Lc 1, 39).

O convite é o seguinte:

Faz Missão e leva a esperança e alegria da JMJ

Telefona a alguém que está sozinho, marca uma conversa digital com um familiar mais distante, ajuda uma família em dificuldades, colabora com uma instituição de solidariedade local, realiza uma tarefa na tua paróquia. As possibilidades são inúmeras: convidamos-te a que, olhando para a realidade em que vives, faças aí diferença. Em qualquer caso, cumpre todas as medidas de segurança e distanciamento social. É fundamental que a missão seja realizada individualmente ou em grupos muito pequenos, seguindo sempre as normas da DGS.

Veste a t-shirt da JMJ

Para dar visibilidade a este grande movimento de esperança, convidamos-te a vestir a t-shirt da JMJ.

Partilha connosco uma fotografia

Para que possamos levar a mensagem a mais pessoas, partilha connosco uma fotografia da missão que fizeres, indicando o teu nome, localidade e uma breve descrição do que realizaste. Envia-nos as fotos através das nossas redes sociais (Facebook e Instagram), WhatsApp (912 593 144; 933 508 868) ou email (comunicacao@lisboa2023.org; juventude.viseu@gmail.com). Partilharemos depois as imagens nas redes sociais da JMJ.

Mais informações nas redes sociais #juventudeViseu

Pastoral Juvenil da Diocese de Viseu