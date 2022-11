Fataunços assina carta de compromisso de adesão à rede das Aldeias de Portugal

Fataunços, no concelho de Vouzela, vai assinar no dia 26 a carta de compromisso de adesão à rede das Aldeias de Portugal, durante a iniciativa “Inspiração de cultura e saberes”.

A autarquia de Vouzela, no distrito de Viseu, recorda que Fataunços foi classificada, em agosto, como Aldeia de Portugal pela Associação de Turismo de Aldeia, tendo-lhe sido conferidos os fatores de diferenciação “Festas e Sabores”.

Nesse âmbito, no próximo dia 26, a comunidade de Fataunços “irá mostrar o porquê dessa diferenciação com um programa que inclui vários momentos”, como uma prova de vinho novo, jeropiga e doçaria, uma visita à lagareta da tapada e à casa de Amorim Girão, e um magusto, acompanhado por uma projeção sobre as memórias da aldeia.

_