A Seleção Regional de Iniciadas Femininas da Associação de Andebol de

Viseu/Associação de Andebol da Guarda vai marcar presença na Fase Intermédia do

Torneio Nacional de Seleções Regionais de Iniciadas Femininas, que se irá realizar no

próximo dia 15 de Fevereiro, no Pavilhão Gimnodesportivo da Juventude de Mar, em

Esposende, com a seguinte calendarização dos jogos:

Jogo 1 – 10h30 – AA Braga vs AA Viseu/AA Guarda

Jogo 2 – 15h00 – AA Leira vs AA Braga

Jogo 3 – 18h00 – AA Viseu/AA Guarda vs AA Leiria

Estes torneios são um marco importante na afirmação do Andebol Feminino no

panorama regional e nacional e servem de montra para o surgimento de novos talentos

nas Seleções Nacionais Jovens.