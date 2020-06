Falta de assistentes operacionais em extensões de saúde preocupa Município de Tondela

O Município de Tondela está preocupado com a falta de recursos humanos – assistentes operacionais -, que está a adiar a reabertura de três extensões de saúde do concelho: Molelos, Caramulo e Lajeosa do Dão.

Neste quadro, o Município de Tondela tem vindo a acompanhar todas as diligências do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Dão Lafões numa articulação contínua, mas não deixa de manifestar a sua preocupação, sendo verdade que a solução destes problemas não está na esfera de gestão do Município.

Apesar de termos a indicação de que a reabertura destas extensões de saúde depende da colocação de assistentes operacionais e que estes serão colocados com apoio do Centro de Emprego Local (medida precária, já que não garante a permanência duradoura dos profissionais), o Município de Tondela não pode deixar de reafirmar as suas preocupações e das suas populações, na defesa dos seus direitos e no acesso à saúde.

Recorde-se que, ainda recentemente, o Município de Tondela colaborou com as entidades de saúde numa resposta célere em relação à criação da área dedicada para avaliação de doentes com suspeita de COVID-19, tendo sido o Município a assegurar os assistentes operacionais para apoiar esta unidade, face a esta situação absolutamente excecional e nos termos do quadro de emergência nacional.

Sublinhe-se que o adiar da reabertura destas três extensões de saúde traz muitas consequências para estas gentes, especialmente nas povoações mais afastadas e onde se regista um nível de envelhecimento bastante elevado, a par de uma área bastante dispersa geograficamente.

Se é verdade que esta situação é mais mediatizada quando sentida nas maiores áreas urbanas, é também verdade que o impacto deste problema tem maior gravidade quando ocorre noutros territórios, mais afastados, e sem transportes públicos regulares ao longo das várias horas do dia.

Neste sentido, aguardamos a breve resolução desta questão, a bem da qualidade da resposta numa área tão importante como é a saúde, sendo inegável o nosso apoio à defesa das nossas populações.