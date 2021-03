Faixas de Gestão de Combustível | Prioridades de Fiscalização

Hoje, dia 30 de março, foi publicado o Despacho n.º 3403/2021, que identifica as

freguesias prioritárias para a fiscalização da gestão de combustível.

No concelho de Oliveira de Frades, as freguesias prioritárias são: Pinheiro, São João da

Serra, São Vicente de Lafões, União das Freguesias de Arca e Varzielas e União das

Freguesias de Destriz e Reigoso.

Alerta-se, contudo, que a priorização da fiscalização nessas freguesias não dispensa o

cumprimento da execução das faixas de gestão de combustível ou fiscalização nas

restantes, pelo que, e para evitar a aplicação de coimas, apela-se à colaboração de todos

os proprietários na execução destes trabalhos até ao próximo dia 15 de maio