“Fado no Povo” acontece a 8 de outubro, Espetáculo de fado em Fataunços

A Associação Dr. Amorim Girão vai promover, no dia 8 de novembro, pelas 21h30, em Fataunços, o

espetáculo “Fado no Povo”.

Trata-se de um concerto de fado interativo e dinâmico, protagonizado por cinco artistas, em que o público,

além de estar próximo ou mesmo no palco, participa de forma ativa e contínua.

A iniciativa é financiada pelo programa Garantir Cultura, do Compete 2020, e que conta com o apoio da

União de Freguesias de Fataunços e Figueiredo das Donas e da Câmara Municipal de Vouzela.