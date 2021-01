EXPOSIÇÃO “O ROSTO DA NATUREZA” DE ANÍBAL SERAPHIM

A Casa da Mutualidade – Galeria de Arte e Centro de Mutualismo, a montra de exposições de A Previdência Portuguesa, foi o palco da inauguração da exposição de fotografia do autor Aníbal Seraphim, “O Homem da Máquina Cor de Rosa”, no passado dia 4 de Janeiro pelas 17h30.

Nascido no Porto e vivendo em V.N.Gaia, Aníbal Seraphim foi o duplo vencedor do concurso de fotografia “Descobrir SÃO PEDRO DO SUL” em 2018, nas categorias Património e Paisagem, e vencedor do concurso “Descobrir VILA MAIOR 2020”.

No livro “Descobrir SÃO PEDRO DO SUL” é autor de oito das 98 fotografias que compõe o livro, sendo de sua autoria a icónica fotografia de encerramento do livro, intitulada “O Rosto da Natureza”.

A foto tem sido o foco de atenções para mostras e exposições na região de Lafões, dada a divulgação das belezas da região que o autor tem realizado, e mostra-se honrado pelo convite de A Previdência Portuguesa para expor as suas fotografias em Coimbra, berço do “Descobrir”.

Não esquecendo as origens de onde começou esta aventura expositiva, com as suas imagens patentes em exposições do “Descobrir” desde 2017, do seu vasto espólio fotográfico optou pela temática da Natureza, integrando assim as imagens captadas durante os quatro eventos do “Descobrir” e alguns cenários de ruralidade da região que captou durante as suas reportagens.

Complementa a exposição com imagens de fauna e flora de várias regiões do globo, um dossier com artigos publicados, imagens de fotojornalismo, livros do qual contém imagens ou poesia, entre os quais o dissociável livro “Descobrir SÃO PEDRO DO SUL” e uma pintura de Teresa Erse a partir de uma das fotografias premiadas.

A exposição está patente até 29 de Janeiro de 2021 na Rua Doutor Manuel Rodrigues 5, Coimbra, de segunda a sexta das 9h00 às 12h30 das 14h00 às 18h30.