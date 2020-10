Exposição “Inquietude do Ser” de Rui Carruço em destaque na Galeria de Arte do Casino Estoril

A Galeria de Arte do Casino Estoril acolhe até ao próximo dia 10 de Novembro, a exposição individual de pintura “Inquietude do Ser”, da autoria de Rui Carruço. A entrada é gratuita.

Rui Carruço nasceu em Lisboa, em 1976. Seguiu uma vida académica sempre ligada às ciências exactas, pelas quais é apaixonado, até decidir unir esta paixão à Arte, mais concretamente à pintura. Rui Carruço começou a pintar, desde cedo, experimentando e arriscando como autodidacta. Encarou, a partir de 1998, a pintura como actividade organizada.

Frequentou, em 2000, o curso de desenho da Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa e, em 2003, o Curso de Gravura da Cooperativa de Gravadores Portugueses e vários ateliês de artistas plásticos. Em 2004, frequentou o curso de Técnicas de Pintura Renascentista da Angel Academy of Arts em Florença e, em 2005, o curso de escultura em pedra no Centro Internacional de Escultura, em Pêro Pinheiro.

A sua produção artística é caracterizada por diferentes estilos, que se foram orientando na busca de uma voz original no mundo da Arte. Essa voz está a chegar com uma nova corrente que designou de sinuosismo, inspirada nos saberes científicos do espaço-tempo curvo, do movimento perpétuo e outras inspirações da área da física.

Em 2013 foi co-fundador do Atelier Internacional de Belas Artes onde, ainda, se encontra a lecionar workshops de pintura. Encontra-se representado em várias coleções públicas como a Embaixada de Portugal, na Polónia; Lisboa Carmo Hotel; Câmara Municipal de Sintra; Câmara Municipal da Lourinhã, Fundação Oureana da Cultura e em diversas colecções particulares. Realizou inúmeras exposições colectivas e individuais em várias partes do mundo.

A exposição individual de pintura ““Inquietude do Ser”, da autoria de Rui Carruço estará patente, até 10 de Novembro. A entrada é gratuita.

É de salientar que, o Casino Estoril foi distinguido com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal e aderiu ao serviço COVID OUT, Selo de Confiança, Clean Surfaces Safe Places, emitido pelo ISQ.

O Casino Estoril tem novo horário de funcionamento: abre às 11 e encerra às 23 horas. O acesso ao Casino Estoril é livre, sendo que a partir das 22 horas, é para maiores de 14 anos, e maiores de 10 anos acompanhados pelos pais. Nas áreas de Jogo é para maiores de 18 anos.