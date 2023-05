Exposição do Concurso de Fotografia 2018 “Douro Património Contemporâneo” no Museu do Vinho de São João da Pesqueira

A sala de exposições temporárias do Museu do Vinho de São João da Pesqueira está a acolher a exposição do Concurso Internacional de Fotografia 2018 “Douro Património Contemporâneo”.

“Este conjunto de fotografias tem como tema as barragens do Douro e pretende evidenciar a relação existente entre a arquitetura e o seu contexto, materializado também naquilo que é a sua implantação”, explicou a Câmara de São João da Pesqueira (distrito de Viseu).

A exposição tem entrada gratuita e ficará patente até 03 de julho.