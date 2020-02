Exposição de fotografia “O Homem da máquina cor-de-rosa” inaugurada no Museu Municipal

No dia 1 de fevereiro foi inaugurada pelo Presidente da Câmara Municipal, Paulo

Ferreira e pela Vereadora, Clara Vieira, a Exposição de fotografia: “O Homem da

máquina cor-de-rosa”, de Aníbal Seraphim, no Museu Municipal de Oliveira de Frades.

O Edil elogiou o trabalho fotográfico do autor e agradeceu a sua presença nos mais

diversos eventos no concelho que permite divulgar Oliveira de Frades.

Esta exposição surge na sequência do gosto do autor pela fotografia, desde há quase

duas décadas e pela peculiaridade do destino o ter levado a adquirir uma máquina corde-rosa numa das suas viagens para fotografar eventos pela Europa, para substituir a

máquina que avariou durante uma viagem.

Com fotos já expostas, um pouco por todo o mundo, tem sido contactado para o uso das

suas imagens em livros de autor, publicações em revistas e magazines, bem como em

plataformas digitais institucionais.

Constituída por dezenas de fotografias que abordam cinco temas: música, natureza,

viagens, reportagens e “Descobrir São Pedro do Sul”, no âmbito do concurso de

fotografia; esta mostra estará patente na Sala de Exposições Temporárias do Museu

Municipal até ao dia 28 de fevereiro.