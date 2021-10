Exposição de fotografia de Casimiro Madaíl no Museu de Vouzela

O Museu Municipal de Vouzela vai acolher, de 1 a 31 de outubro, na Sala de Exposições Temporárias, a

exposição de fotografia “Zapping” de Casimiro Madaíl.

Como o próprio nome indica, “ZAPPING” é um conjunto fotográfico que não obedece a qualquer projeto

específico. É apenas o resultado da utilização de alguns retângulos de película, o “velho filme” e como

quaisquer outras fotografias, independentemente do processo, são passado, que o mesmo é dizer viajar no

tempo revisitando pessoas e lugares ou relembrar momentos vividos. Afinal não é o que todos fazemos para

memória futura, tentando acrescentar alguma preocupação estética quando pegamos na máquina

fotográfica?”

Segundo o autor “quem expõe, expõe-se e como já alguém disse, cada fotógrafo abre, através das imagens

que cria, uma janela para o seu mundo e ZAPPING pode ser isso também, apesar de ser, apenas, o

resultado do prazer da fotografia como amador.”

Casimiro Madaíl nasceu no concelho de Aveiro (Bonsucesso) e reside, há mais de trinta anos, na cidade de

Ílhavo, sendo a fotografia o seu hobby. Participou não só em várias exposições coletivas e a título individual

mas também em várias publicações, tendo recebido diversas distinções.