Exposição de cerâmica no Posto de Turismo de Sátão

O Posto de Turismo de Sátão apresenta de 05 de janeiro a 22 de fevereiro de 2023, uma exposição de cerâmica, de Ana Maria Reis.

Natural de Vila Nova de Paiva, nasceu no ano de 1954 tendo ido para Moçambique no ano de 1970, onde viveu até 1978. Depois de se aposentar, Ana Maria Reis e começou a dedicar-se às Artes, considerando-se autodidata. Participou em diversos workshops e cursos direcionados para as técnicas específicas de exploração artística. Explora as Artes Decorativas, nomeadamente a pintura encáustica, vitrofusão e cerâmica. Foi nesta última que encontrou a sua expressão artística.

A exposição estará patente no Posto de Turismo de Sátão, no seguinte horário: de segunda a sexta-feira das 09h00 às 17h30 e sábados das 08h30 às 13h00.