Exposição de Aviação no Parque Urbano de Santiago

A Escola de aviação IFA Aviation Training Center apresenta-se, mais uma vez, à cidade

de Viseu.

Dois anos após a assinatura do protocolo entre a Câmara Municipal de Viseu, o

Aeródromo Municipal ‘Gonçalves Lobato’ e a escola de aviação, são já visíveis os

resultados do trabalho realizado com a presença do IFA Training.

Para além da comunicação evidenciada através de marketing e publicidade na cidade, o

IFA apresenta-se à cidade no Parque da Radial de Santiago, um local familiar e

convidativo aos Viseenses, em especial com a exposição de uma das suas mais recentes

aeronaves de instrução, o Pipistrel SW121, do qual o IFA se tornou representante em

Portugal.

Durante todo o fim de semana e até segunda dia 5 de julho, é possível visitar os diversos

stands do IFA e observar de perto o belíssimo avião, utilizado pela escola na instrução

mais avançada e fase de voo por instrumentos. Também haverá simulador de voo para

uma experiência sensacional, juntamente com apresentações sobre a escola e os

variados cursos.

O IFA dá assim mais um passo importante na apresentação à cidade e visitantes,

esclarecendo todas as dúvidas com a realização de um evento acessível a todos.

Segundo José Madeira CEO do grupo IFA “estamos muito contentes e confiantes com

esta parceria e oportunidade. Acreditamos no potencial desta região, estamos certos de

que trazemos uma forte oferta de alternativa de carreira profissional, a formação de

pilotos, tripulantes de cabine e técnicos de manutenção aeronáutica. Partilhamos da

visão da gestão do aeródromo, de um projeto a médio-longo prazo para crescer a

capacidade do mesmo e aumentar a oferta para rotas internacionais com destino direto a

Viseu. Do nosso lado, contamos aproximar oportunidades, localizando a oferta, mas

também utilizar o polo da escola em Viseu, para o mercado internacional, com a

formação de alunos estrangeiros”.