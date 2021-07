Exposição Art(e)Fact’s 21 na Casa do Barro

Hoje, dia 2 de julho, na Casa do Barro, no Telhado, a inauguração da exposição Art(e)Fact’s 21: Supernatural Togetherness que apresenta seis projetos criados por artistas em colaboração com artesãos.

Esta exposição surge no âmbito de residências artísticas realizadas durante o mês de maio em seis localidades da Beira Interior – Alcongosta, Janeiro de Cima, Telhado, Famalicão da Serra, Gonçalo e Fundão.

Nesta edição do Art(e)Fact’s 21 introduziu o tema “Supernatural Togetherness” e propõe alianças entre seres humanos, gerações, espécies e saberes para salvar o futuro.

Art(e)Fact’s – Bienal do Conhecimento conjuga arte, artesanato e ecologia para motivar colaborações entre artistas e artesãos, assim como constituir um património contemporâneo de obras artísticas que privilegiam a valorização do território e a reinterpretação dos saberes tradicionais da Beira Interior.

O Art(e)Fact’s 21 é um projeto do programa Arquitetura e Território da Candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027, com o objetivo de promover a criação artística e estabelecer parcerias entre artistas e artesãos locais da região do Fundão, Guarda e Manteigas, de forma a constituir um património contemporâneo de obras que privilegiem a valorização do território e a reinterpretação dos saberes tradicionais da Beira Interior.

A exposição estará patente até dia 9 de setembro e os projetos podem ser visitados em instalações nas oficinas de artesanato e equipamentos culturais que acolheram as residências artísticas.