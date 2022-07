EXPOH de Oliveira do Hospital com novo formato, muita música e zona ‘gourmet’

A EXPOH de Oliveira do Hospital vai regressar com um novo formato, propondo quatro dias de variados concertos e uma zona ‘gourmet’, onde estarão em destaque os produtos de excelência do concelho, revelou hoje a Câmara Municipal.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, revelou que a feira regional regressa depois de dois anos de interregno, devido à pandemia, com “novo formato e menos dias”.

“Serão quatro dias: menos dias, mas mais intensidade e com um novo impulso. Vai ser um evento com muitas novidades e para todas faixas etárias”, acrescentou.

A EXPOH, em Oliveira do Hospital, vai ter lugar entre os dias 28 e 31, no Parque do Mandanelho, o principal pulmão verde da cidade.

De acordo com o autarca, o evento vai apostar em concertos para todo o tipo de público, com grandes nomes no palco principal, artistas locais num palco secundário e ainda animação noturna com DJ.

“Vamos ter espaços de bem-estar, atividades de lazer para jovens, desportos radicais, espaços de restauração e uma zona ‘gourmet’, onde o público poderá degustar alguns dos principais produtos de excelência de Oliveira do Hospital. Terá também uma ‘street food’ e um ‘loungebar’”, indicou.

As crianças também não foram esquecidas, tendo sido pensada uma ‘kid zone’, uma vez que a EXPOH “é um convite às famílias, à região de Coimbra, da Serra da Estrela e até de Viseu”.

“A nossa expectativa é a de que possamos chegar aos 30 mil visitantes. Queremos afirmar um conceito de sustentabilidade ambiental e de uso sustentável de recursos”, disse ainda.

A entrada no certame, cujo investimento ultrapassou os 100 mil euros, é feita através de Eco Acesso.

“O copo reciclável que dá acesso às quatro noites tem o custo simbólico de dois euros. Penso que estão reunidas as condições para uma EXPOH atrativa, com muito convívio, música e gastronomia”, apontou.

A nova versão da EXPOH integrará um conjunto de novos eventos temáticos, que a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital pretende levar a efeito ao longo do ano.

Sobre o cartaz oficial do evento, José Francisco Rolo indicou que subirão ao palco principal o grupo Alta Frequência a 28, os ProfJam a 29, Toy no dia 30 e os Resistência a 31.