Expodemo 2021, a última em formato digital. É dia 19 de setembro, aproveite!

Em tempo ainda de pandemia de Covid-19, a Expodemo 2021 volta a realizar-se, excecionalmente, em formato digital, tal como no ano passado. Vai acontecer online no dia 19 de setembro, um domingo onde um diversificado conjunto de atividades, já gravadas, serão disponibilizadas para serem visualizadas nos vários canais e suportes digitais. A programação será divulgada brevemente.

Esta é a 10ª edição do certame que, depois de nove anos consecutivos, mantém viva a sua capacidade de se reinventar, mesmo dadas as circunstâncias pandémicas, sem nunca perder a sua essência.

“Voltar a fazer uma Expodemo em formato digital, foi novamente uma decisão difícil, tomada em tempos ainda difíceis. O facto é que, dadas as atuais circunstâncias, não se encontram ainda reunidas as condições sociais, económicas e culturais para a realização do evento nos seus moldes normais”, justifica o Presidente da Câmara Municipal, José Eduardo Ferreira.

A Expodemo, que conquistou há dois anos o estatuto de “ecoevento”, que manterá no futuro, é uma feira de negócios e de cultura, de sentidos e emoções. É a Festa da Maçã, fruto da terra, das raízes e da Luz, que se assume hoje como um relevantíssimo cartaz turístico e cultural de Moimenta da Beira, coração da maçã.