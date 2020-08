Expodemo 2020 vai realizar-se em formato digital nos dias 18, 19 e 20 de setembro

Está decidido! É no fim-de-semana (alargado) de 18, 19 e 20 de setembro de 2020 que a Expodemo vai realizar a sua 9ª edição, mas em formato digital devido à atual pandemia do novo Coronavírus, responsável pela doença da Covid-19. É assim que, depois de oito anos consecutivos, o evento de Moimenta da Beira mantém viva a sua capacidade de se reinventar, dadas as circunstâncias pandémicas, sem perder a sua essência. A programação, toda digital, online, será divulgada brevemente.

“A decisão foi difícil, em tempos difíceis, mas revela-se da maior importância face ao combate que o país e o mundo inteiro estão a enfrentar”, assume o Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira.

“Ao longo destes anos crescemos e superámos inúmeros desafios, mas nas atuais circunstâncias não se encontram reunidas as condições sociais, económicas e culturais para a realização do evento”, justifica o autarca, que quer em 2021, ano da 10ª edição, regressar em força com a Expodemo revigorada e à altura dos seus pergaminhos.

A Expodemo, que o ano passado se estreou como “ecoevento”, estatuto que manterá no futuro, é uma feira de negócios e de cultura, de sentidos e emoções. É a Festa da Maçã, fruto da terra, das raízes e da Luz, que se assume hoje como um relevantíssimo cartaz turístico e cultural de Moimenta da Beira, coração da maçã.