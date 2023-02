Expo salão recebe nona edição do festival das sopas em Sernancelhe

O Expo salão em Sernancelhe recebe de sexta-feira a domingo a nona edição do festival de sopas deste concelho no norte do distrito de Viseu, anunciou em comunicado a Câmara Municipal.

“Sopa de gravanços com bacalhau, caldo de castanha, sopa de feijoca à Zebreira ou sopa de cogumelos são algumas das iguarias revitalizadas graças ao Festival de Sopas de Sernancelhe”, descreveu o município.

Este “evento de inverno” junta no expo salão “o melhor da gastronomia tradicional, artesanato e folclore, proporcionando aos visitantes uma viagem pela história, cultura, sons e pelos sabores” de Sernancelhe.

Integrada nas comemorações do Douro, Cidade Europeia do Vinho 2023, a 9.ª edição do Festival de Sopas e Encontro de Ranchos oferece ainda “exposições de artes e ofícios, contacto com usos e costumes e degustação gratuita de sopas que contam a história de um povo”.

“Enquanto provam as sopas, os visitantes poderão assistir à atuação de ranchos folclóricos, provenientes dos mais variados pontos do país”, disse o município, que conta com a participação das coletividades do concelho para a confeção das sopas.

