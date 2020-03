EXERCÍCIO LIVEX PROVA 2020

O Município de Oliveira de Frades irá realizar no próximo dia 7 de março, pelas 14h30,

na localidade da Prova, freguesia de Pinheiro, um exercício do tipo LIVEX com o

objetivo de testar a operacionalidade do Plano Municipal de Emergência de Proteção

Civil de Oliveira de Frades.

O cenário considerado consiste na ocorrência de um grande incêndio florestal,

implicando a evacuação da aldeia, nos termos definidos no Plano de evacuação do

Programa Aldeia Segura.

Prevê-se que o exercício termine às 16h30.