Executivo Municipal aprova Orçamento e Grandes Opções para 2021

“Um Orçamento arrojado e a pensar no futuro de Pinhel”.

Foi deste modo que o

Presidente da Câmara Municipal resumiu o documento aprovado pelo Executivo, por

maioria, em reunião extraordinária realizada no dia 27 de novembro.

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano definidas para o ano de 2021 vêm dar continuidade ao projeto iniciado pelo autarca Rui Ventura, há sete anos, conforme o próprio afirmou aquando da apresentação do documento que, também nas suas palavras, “é um orçamento que revela audácia e coragem, mas também

responsabilidade”. Mais do que isso, é um orçamento centrado nas oportunidades

que o autarca espera conseguir agarrar, tanto a nível do quadro comunitário que está agora a

terminar, como do Portugal 20.30 que já se encontra em preparação.

Neste contexto são vários os investimentos estruturantes que assumem lugar de

destaque nas Grandes Opções, como por exemplo a ampliação da Zona Industrial de Pinhel, a

construção da Avenida Cidade do Vinho e Centro Intermodal (ponto de interface entre um Parque TIR

e uma área de circulação pedonal), a nova Biblioteca Municipal, o Centro de Bem-Estar Animal, o

projeto “Ver e Sentir o Falcão” (que integra a construção da Falcoaria e de um conjunto de

miradouros ao longo do rio Côa) e, finalmente, o Parque de Caravanismo.

São de facto vários projetos que o Município de Pinhel ambiciona concretizar, alguns deles já

adjudicados, outros em fase de concurso e outros ainda em fase de elaboração de projeto pelos

Serviços Técnicos da Câmara Municipal.

Como afirma o Presidente, Rui Ventura, “quanto mais adiantados e preparados estivermos, em

melhores condições estaremos de aproveitar as oportunidades que possam vir a surgir, tanto mais

com o benefício de termos uma execução de 97,5% dos projetos que vimos aprovados, o que mostra

responsabilidade e dá maturidade aos projetos que apresentaremos no futuro”, concluiu.

Um orçamento elaborado com a participação das Freguesias

Inerente à elaboração do Orçamento para 2021, o último do segundo mandato liderado por Rui

Ventura, esteve também o respeito pelos autarcas de Freguesia, com quem o Executivo Municipal

esteve reunido, em cada uma das 18 freguesias do concelho, no sentido de auscultar as necessidades

e os anseios de cada um para cada freguesia.

Um dos alertas mais repetidos nas reuniões realizadas foi o da necessidade de reabilitar vias de

comunicação e cuidar do espaço público, motivo que levou ao reforço das dotações destinadas a este

fim.

A conclusão dos sistemas de rejeição e posterior tratamento de águas residuais é outro dos

compromissos assumidos com as populações de algumas freguesias que ainda se debatiam com este

problema, que o atual Executivo se comprometeu a resolver até ao final do mandato em curso, ou

seja, até meados de 2021.

A par destes investimentos, o Município dará continuidade ao apoio que tem vindo a dar para a

execução de projetos que visam contribuir para a melhoria da qualidade de vida das populações,

cientes das dificuldades das Juntas de Freguesia que, sem o apoio da Câmara, não dispõem de

recursos financeiros para concretizar esses investimentos.

As Empresas e as Famílias no centro das atenções

Finalmente, o Presidente da Câmara fez questão de sublinhar que pese embora os muitos projetos que a autarquia ambiciona realizar, não deixa de manter o foco nas famílias e nas empresas do concelho.

Por isso mesmo, o Município continuará a garantir as medidas que foi implementando ao longo dos últimos anos no que diz respeito a áreas tão relevantes como a Educação, a Cultura e o Desporto, áreas a que as famílias pinhelenses têm acesso a preços bastante simbólicos. São exemplos os valores associados às atividades de enriquecimento curricular, às refeições escolares, aos transportes (que no caso dos transportes escolares são

gratuitos), mas também a atividades desportivas e culturais que passam pelo uso dos equipamentos

municipais como o ginásio, a piscina ou a academia de música, entre outros).

Outro exemplo de medida que visa o apoio às famílias do concelho é a manutenção dos impostos

municipais nos valores mais baixos, como é o caso do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, onde

também é aplicado o desconto do IMI Familiar.

Já no que diz respeito às empresas, lembrou a isenção da taxa de derrama destinada a todas as

empresas com domicílio fiscal em Pinhel, assim como a redução de diversos tipos de taxas, bem como

a dinamização da Zona Industrial que permitiu a instalação ou ampliação de várias empresas, o que

leva a autarquia a considerar urgente o projeto de ampliação que integra este mesmo Orçamento.

Apresentadas as Grandes Opções que estiveram na base da elaboração do Orçamento

para 2021, que apresenta despesas e receitas na ordem dos 26 milhões de euros, o

documento foi aprovado por maioria pelo Executivo Municipal, devendo agora ser sujeito

a análise e votação por parte da Assembleia Municipal de Pinhel.