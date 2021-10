Evento “inPULSOS” na Moagem – Cidade do Engenho e das Artes

No âmbito da candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027, o auditório da Moagem – Cidade do Engenho e das Artes, no Fundão, irá receber, no dia 6 de outubro, quarta-feira, às 18h30, o evento “inPULSOS”, que combina música, tecnologia e uma experiência audiovisual em tempo real.

O evento “inPULSOS” será dividido em três momentos: os concertos em simultâneo com os músicos Vítor Joaquim e Ulrich Mitzlaff, que terá lugar no Auditório da Moagem – Cidade do Engenho e das Artes, no Fundão e com os músicos João Silva e André Hencleeday, que terá lugar no Auditório da Casa Municipal da Cultura de Seia, acompanhados de uma atuação da artista visual Alba Corral, que terá lugar no Café-Concerto do Teatro Municipal da Guarda, unidos numa transmissão via rádios locais.

De seguida, terá lugar uma mesa redonda denominada “Transdisciplinaridade para uma sociedade culturalmente integrada”, onde se conversará sobre a ligação entre tecnologia e música, explorando a importância da tecnologia no desenvolvimento e produção de práticas artísticas, como por exemplo a gravação e transmissão de conteúdos musicais em tempo real e as potenciais aplicações e impactos desses resultados na sociedade, nomeadamente no território da Beira Interior.