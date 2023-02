Eucalipto de Contige recebe placa “Árvore do Ano 2023”

A Câmara Municipal de Sátão, no distrito de Viseu, anunciou em comunicado que acolheu a cerimónia de colocação da placa de “Árvore do Ano 2023” do eucalipto de Contige, freguesia e concelho de Sátão.

“Plantado em 1878, quando se abriu a estrada das Donárias, este majestoso eucalipto representa Portugal no concurso internacional Tree of the Year 2023, por ter vencido a 6.ª edição nacional da Árvore do Ano”, referiu o documento.

A autarquia contou ainda que, “há alusões de propriedade a famílias do concelho, Garcia de Mascarenhas, de Rio de Moinhos e Xavier do Amaral Carvalho, famílias que no séc. XIX se uniram em casamento e eram vizinhas”, na altura em que o eucalipto foi plantado.