Estudantes vão trabalhar sobre comunidades sustentáveis em São Pedro do Sul

Meia centena de alunos do ensino secundário do território da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões vão, nos dias 20 e 21, trabalhar o tema das comunidades sustentáveis nas Termas de São Pedro do Sul.

“Esta iniciativa, dedicada à área da sustentabilidade, pretende melhorar a literacia no âmbito da poupança de recursos, da não poluição e da responsabilidade social e ambiental dos nossos jovens”, explicou a vice-presidente do Instituto Politécnico de Viseu Helena Vala Correia, durante a apresentação pública do ‘bootcamp’ (campo de treino) “Academia sem fronteiras – Cidades e Comunidades Sustentáveis”.

Para esta responsável, os jovens já são “muito sensíveis para estas questões, mas cabe ao sistema educativo e científico desenvolver a sensibilidade que já têm”.

A iniciativa, realizada em parceria pela CIM, o Instituto Politécnico de Viseu e a Universidade de Coimbra, pretende levar os jovens a conhecerem melhor o território em que vivem.

O objetivo é o de que os estudantes do ensino secundário, potenciais estudantes das instituições de ensino superior, consigam “construir o sentido crítico relativamente ao território em que vivem”, disse a vice-reitora da Universidade de Coimbra Cristina Albuquerque.

“O sentido crítico não é ver apenas as fragilidades, é conseguir olhar para o território e identificar nele as possibilidades para que possa ser cada vez melhor”, frisou.

Na opinião de Cristina Albuquerque, “só será cada vez melhor com o contributo de quem é do território”, daí a importância deste campo.

A vice-reitora da Universidade de Coimbra lembrou que “um dos grandes desafios que as regiões do interior hoje enfrentam é a fixação de talento”.

“O objetivo é criar um outro olhar sobre o território, uma outra forma de articular estes jovens com aquilo que podem mobilizar, que muitas vezes nem identificam como recurso”, realçou, acrescentando que “a criatividade, a capacidade de ir mais longe, pode criar formas de desenvolvimento da região”.

O diretor executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, explicou que já se encontram preenchidas 40 das 50 vagas disponíveis para este campo de treino.

“Estamos a tentar ter o maior número de alunos dos nossos 14 municípios da CIM, para que haja dispersão geográfica equitativa”, afirmou Nuno Martinho, acrescentando que, neste momento, os 40 inscritos representam oito ou nove municípios.

Até ao fim das inscrições, na segunda-feira, “vai-se garantir essa participação, porque era muito importante estarem os 14 municípios representados neste ‘bootcamp’”, acrescentou.

Nuno Martinho frisou que há um trabalho muito próximo da CIM com as direções das escolas e que “hoje são muitos os projetos educativos em contexto de sala de aula”.

O programa inclui a mesa-redonda “Sustentabilidade e os desafios da sociedade atual e do futuro” e ‘workshops’ sobre os temas “Novas tecnologias aplicadas à sustentabilidade”, “Como viver uma vida mais sustentável”, “Promoção de ‘soft skills’” e “Cidades e territórios do futuro”.