Estudantes naturais de Viseu participam em projeto que irá até à Estratosfera

O projeto STRATOSPOLCA é desenvolvido por um grupo de estudantes da universidade de Coimbra, de áreas de estudo distintas. O objetivo primário da experiência é a medição de radiação de fundo no espectro de energias gama, utilizando um detetor que irá voar numa altitude prevista de 25,7 km num balão estratosférico. O lançamento será feito em Kiruna na Suécia entre o dia 9 e 19 de Outubro.

Este projeto é um de muitos pertencentes ao programa REXUS/BEXUS, resultado de uma parceria entre a Agência Espacial Nacional Sueca (SNSA) e a Agência Espacial Alemã (DLR) com a colaboração da Agência Espacial Europeia (ESA).

Este projeto começou com oito estudantes pertencentes à Secção de Astronomia, Astrofísica e Astronáutica da Associação Académica de Coimbra, mas conta atualmente com 21 membros.

O projeto está dividido em diferentes equipas todas com objetivos diferentes: Management, Ciência, Hardware e Design, Software, Outreach, e Testes.

A Bárbara Matos e o José Sousa, naturais de Viseu, participam ambos no projeto, fazendo parte da equipa de Hardware e Design, onde desenham os circuitos, definem os seus subsistemas e as componentes, além de montarem e soldarem os circuitos da experiência.

Atualmente o projeto tem uma página ativa de crowdfunding no PPL para angariação de fundos de maneira a conseguirem concluir a experiência e fomentar atividades científicas em Portugal.