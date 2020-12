Estreia “Specific site – Specific body”

direção artística de Romulus Neagu Produção INTRUSO Estreia 13 de dezembro, 19h, Live Streaming no âmbito da programação do FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DA PRIMAVERA DE VISEU

INTRUSO apresenta “Specific Site – Specific Body”, a 13 de dezembro, em live streaming, no âmbito do Festival Internacional de Música da Primavera de Viseu.

“Specific site – Specific body” é uma reflexão performativa sobre o valor patrimonial da cidade de Viseu baseada na relação corpo – cidade – património. O centro histórico da cidade de Viseu é cenário para esta introspecção no passado e nas vivências dos intérpretes, criando uma nova cartografia individual carregada de emoções, procuras e segredos.

“Specific site – Specific body” é composto por cinco vídeos-coreográficos, é financiado pelo Município de Viseu, através da Linha Criar do Programa de apoio Viseu Cultura e produzido pela INTRUSO, estrutura artística sediada em Viseu, que favorece a criação e a produção de eventos no campo das artes performativas com especial enfoque nas áreas da dança, cruzamentos disciplinares, projetos de inclusão social e formação de novos públicos. Romulus Neagu, antigo bailarino da Companhia Paulo Ribeiro, atualmente artista associado do Teatro Viriato – Viseu e diretor artístico da INTRUSO, assume a coordenação artística deste projeto e divide a interpretação com Patrick Murys, intérprete e encenador, que colabora regularmente com a companhia francesa Turak e, em Portugal, com o Teatro Viriato e com nomes como Madalena Victorino e Graeme Pulleyn.

O conjunto de vídeos, tem a duração de cerca de 40 minutos e será apresentado às 19h00, em www.musicadaprimavera.pt, sendo o acesso livre e gratuito.

Fotografias: João Pinto