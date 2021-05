ESTREIA PEÇA TEATRO- O CRIME DE ALDEIA VELHA

O grupo Off apresenta a estreia de O Crime de Aldeia Velha

28 e 30 maio- 20:30

O Grupo Off apresenta uma O Crime de Aldeia Velha. Uma adaptação livre e contemporânea para teatro, da obra homónima de Bernardo Santareno.

Este espetáculo tem como protagonista Joana, uma jovem que vive em Aldeia Velha e que é a rapariga mais bonita da terra. Por isso, desperta sentimentos fortes em todos os habitantes da aldeia: grandes paixões nos rapazes, que disputam o seu amor e grande inveja nas outras mulheres, que a acusam de estar possuída pelo demónio e de trazer todas as desgraças para as suas vidas. Entretanto, chega um novo padre à aldeia, que decide defender Joana das acusações que lhe são feitas e enfrentar as mulheres, incluindo a sua própria mãe.

Ficha técnica:

Criação: Florbela de Sá Cunha

Encenação e Espaço Cénico: Florbela Cunha

Música: Sara Costeira

Grafismo, Fotografia e Vídeo: Samuel Santana

Interpretação: Ana Raquel Romão, André Ferreira, Diogo Pais, Gabriela Coutinho, Irene Telo, Isabel Moura, João Almiro, Lúcia Vilhena, Manuela Bento, Margarida Quintal, Rafael Lopes, Sandra Correia e SérgioTiago.

Tempo de duração: 70 minutos

Público- alvo: maiores de 12 anos

Produção: AFTA – Projeto Grupo OFF