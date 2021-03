Estratégia Local de Habitação do Município de Oliveira de Frades

No dia 25 de fevereiro foi aprovada, em Assembleia Municipal, a Estratégia Local de

Habitação (ELH) do Município de Oliveira de Frades, um instrumento que visa a promoção

de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e

que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação

adequada.

Este instrumento prevê como soluções o arrendamento, a reabilitação, a construção ou a

aquisição de habitações adequadas.

De referir que a Estratégia Local de Habitação, com horizonte temporal de seis anos (2020 –

2026), foi definida a partir de um diagnóstico atualizado das carências habitacionais das

famílias residentes no concelho e contempla um modelo de intervenção realístico,

transparente, simples, pragmático e mensurável, que articula as políticas públicas de

habitação e a atuação das entidades públicas e privadas, constituindo-se como elemento

enquadrador e de suporte à elaboração de uma candidatura ao “1.º Direito – Programa de

Apoio ao acesso à Habitação” (Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho).

Trata-se de um processo contínuo que permitirá a inclusão de novos casos, de acordo com a

análise SWOT ao referido diagnóstico da situação habitacional concelhia.

Com este instrumento, cujo valor total do investimento é de um milhão e meio de euros, o

Município dará um conjunto de passos importantes e necessários para a melhoria da

qualidade de vida da população e erradicação da pobreza, para a qualificação e atratividade

do território, bem como para a sustentabilidade no desenvolvimento urbano.