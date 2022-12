Espetáculos culturais em Mangualde animam comunidade em época natalícia

A peça de teatro “As memórias do meu pai na rádio do meu tio” e o espetáculo de magia “Um homem desocupado” vão animar a comunidade de Mangualde, no âmbito da programação da Rede Cultural Viseu Dão Lafões.

A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves receberá, no dia 11, a peça de teatro “As memórias do meu pai na rádio do meu tio”, do Teatro Regional da Serra do Montemuro e, no dia 15, o espetáculo de magia “Um homem desocupado”, do Zé Mágico.

Estes espetáculos são financiados pelo Programa Operacional Regional do Centro, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

