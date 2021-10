Espetáculo “Espera” em Janeiro de Cima

No âmbito do programa cultural em rede “Este Zêzere que nos une”, terá lugar, no dia 9 de outubro, sábado, às 18h00, na Praia Fluvial, em Janeiro de Cima, o espetáculo “Espera”, da EIA Companhia de Circo, vencedor do Prémio de Melhor Espetáculo no Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid 2021.

“Espera” é um espetáculo de circo participativo onde o público é convidado, de uma forma sensível e muito subtil, a viver de perto as acrobacias que ocorrem em cena. Numa atmosfera que nos transporta para um lugar fora do tempo, feito com gestos simples, os acrobatas convertem-se em artesãos de movimento e paisagens perdidas aparecem, cheios de gestos humanos e encontros sinceros. Quando o limite entre o cenário e o público desaparece, o espetáculo converte-se num momento de partilha de uma experiência coletiva, onde olhamos na cara de desconhecidos e escutamos com o corpo.

Este programa cultural envolve os municípios de Belmonte, Covilhã, Fundão e Manteigas, que tem como objetivos a valorização do Zêzere como património natural e identitário, a sua preservação, a promoção do trabalho artístico e cultural desenvolvido nos quatro municípios e potenciar o território como destino turístico sustentável.

O evento tem entrada gratuita. Mais informações através do e-mail bilheteira.cultura.cmfundao@gmail.com ou do contacto telefónico 275 773 032.