Espetáculo da companhia Kayzer Ballet em Alcaria

Irá realizar-se, no dia 26 de junho, sábado, às 22h00, na Praia Fluvial de Alcaria, o espetáculo da companhia de bailado Kayzer Ballet, que integra o programa cultural em rede “Este Zêzere que nos une”.

Este programa cultural envolve os municípios de Belmonte, Covilhã, Fundão e Manteigas, que tem como objetivos a valorização do Zêzere como património natural e identitário, a sua preservação, a promoção do trabalho artístico e cultural desenvolvido nos quatro municípios e potenciar o território como destino turístico sustentável.

A Kayzer Ballet nasceu em setembro de 2014, fundada pelo Diretor Artístico Ricardo Runa, como a primeira Companhia de Bailado Jovem Profissional em Portugal. Esta companhia veio complementar a Cultura da Dança no país e principalmente no Interior do País.

O evento tem entrada gratuita, sujeita a reserva de lugar obrigatória através do e-mail bilheteira.cultura.cmfundao@gmail.com ou do contacto telefónico 275 773 032.

Esta iniciativa irá decorrer de acordo com todas as indicações da Direção-Geral de Saúde.