Espetáculo comunitário do Judas de Tondela atinge recorde de 323 participantes

A Fábrica da Queima do Judas arrancou hoje, em Tondela, com o número recorde de 323 participantes que, nos próximos dias, se vão desdobrar por oficinas de interpretação, movimento, música e construção cenográfica.

“Até ao momento, há 323 pessoas inscritas nesta edição do Judas. No dia 08 de abril, sábado de Aleluia, este espetáculo comunitário do Trigo Limpo teatro ACERT (Associação Cultural e Recreativa de Tondela) é apresentado ao público”, referiu a organização.

Segundo a ACERT, o respeito será a temática principal do espetáculo multidisciplinar, que terá como lema “Judas, se não nos consegues respeitar, vais rebentar”.

“Como de costume, a dramaturgia inspirar-se-á na atualidade e nos acontecimentos que no último ano causaram sofrimento e inquietação, desde a guerra na Ucrânia, e noutras partes do mundo, às múltiplas manifestações dos vários quadrantes da sociedade que temos presenciado, sem esquecer temas como inflação, corrupção e a luta desigual entre os poderosos e os mais desfavorecidos”, avançou.

A narrativa “estará em construção até sexta-feira” e, por isso, haverá espaço “para se ir ajustando de acordo com o desenvolver das oficinas e dos contributos da equipa e participantes”, acrescentou.

O espetáculo de Queima e Rebentamento do Judas, que vai na sua 28ª edição e consiste num “momento simbólico de purificação através do fogo”, irá realizar-se junto ao Pavilhão Municipal de Tondela, pelas 23:00.

A ACERT recordou que este espetáculo começou com o recuperar de uma tradição em Tondela e hoje é “um dos eventos culturais que mais se destaca na região de Viseu”.

“Todos os anos, a Queima do Judas é construída de raiz, com nova dramaturgia, música, coreografia e cenografia. A participação da comunidade e o espírito colaborativo são os motores deste momento da programação da ACERT que, a cada ano, cresce para integrar todos os que queiram fazer parte desta experiência de criação, encontro e partilha”, frisou.