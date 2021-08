Especialistas debatem atualizações científicas na área da podologia

A Associação Portuguesa de Podologia (APP) vai realizar o XVI Congresso Nacional de Podologia, nos dias 3 e 4 de setembro de 2021, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, no Porto. Esta iniciativa, dirigida a podologistas, tem como objetivos a revisão das últimas atualizações científicas na área da podologia e a partilha de conhecimentos sobre as mais diversas complicações clínicas associadas às patologias dos pés.

“Ao longo dos anos, temos concentrado todos os esforços na organização do maior e mais conceituado evento da especialidade: o Congresso Nacional de Podologia. Convidamos os podologistas a participar, de forma segura e ativa, nos temas atuais e de grande impacto nas nossas vidas e na nossa atividade profissional. Acreditamos que esta é uma oportunidade única, que permite a partilha de experiências e conhecimentos”, refere Manuel Portela, presidente da APP.

Nestes dois dias, os participantes têm acesso às últimas atualizações científicas sobre temáticas respeitantes às áreas da Podiatria Infantil, Dermopodiatria, Podiatria Desportiva, Biomecânica e Ortopodiatria, Podiatria Clínica, Podiatria Cirúrgica e do Pé Diabético.