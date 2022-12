Espaços emblemáticos de Viseu dados a conhecer nos “Sábados com História”

O município de Viseu vai, a partir de sábado, dar a conhecer a história e valor de diversos espaços históricos da cidade que geralmente estão fechados, no âmbito do projeto “Sábados com História”.

Com este projeto, a autarquia pretende dinamizar o turismo na cidade e “aproximar a população de vários locais que marcaram a história de Viseu e merecem maior destaque e reconhecimento”.

Marcada para o primeiro sábado de cada mês, a iniciativa arranca com uma visita ao troço da muralha romana, na Rua Formosa.

Em 2023, no dia 07 de janeiro, será possível visitar o edifício dos Paços do Concelho e, no dia 04 de fevereiro, a capela de Santo António do Solar dos Condes de Prime.