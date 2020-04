“Esmagadora maioria” dos testes nos lares do Centro são negativos

O secretário de Estado João Paulo Rebelo congratulou-se por a “esmagadora maioria” dos testes à covid-19 feitos ultimamente aos trabalhadores dos lares da região Centro estarem a dar resultado negativo.

“Depois de algumas situações mais apreensivas que acompanhámos, como em Ovar e nalguns lares do distrito de Viseu, felizmente, nos últimos dias, os testes que têm estado a ser feitos, na sua esmagadora maioria, estão a dar negativo”, afirmou à agência Lusa João Paulo Rebelo, que foi designado coordenador regional do Centro do Estado de Emergência.

Na sua opinião, tal significa que se está “a obter o resultado pretendido, que era trabalhar na linha da prevenção”.

O governante lembrou que “um ponto muito crítico que estava claramente identificado era esta população de maior risco, mais idosa, nomeadamente dos lares”, tendo sido fundamental “o progresso muito grande ao nível dos testes que estão a ser feitos aos trabalhadores dessas instituições”.

“Os testes estão a ser feitos nas universidades de Aveiro, de Coimbra e da Beira Interior (Covilhã) e, no que respeita aos institutos politécnicos, o de Leiria está em condições de começar e o de Castelo Branco já está a cooperar com a ULS (Unidade Local de Saúde)”, explicou.

João Paulo Rebelo frisou que, nos últimos quinze dias, foi muito importante a “maior cooperação entre mais diversas entidades, nomeadamente as da Saúde, as da Segurança Social, os agentes de segurança e da Proteção Civil”, com o “envolvimento muito particular” das Comunidades Intermunicipais.

Segundo o responsável, à semelhança do que acontece no resto do país, os efeitos económicos da pandemia estão a preocupar os autarcas da região Centro.

“Essa é uma preocupação central do Governo. A par da preocupação de garantir a saúde pública, há também a preocupação de garantir que a vida continua e que possamos retomar o mais rapidamente possível as nossas atividades”, garantiu.

O setor do turismo, por exemplo, está a ser “brutalmente afetado”, numa região que tem desde as praias à Serra da Estrela, passando pelo Santuário de Fátima, acrescentou.

O primeiro-ministro designou cinco dos seus secretários de Estado para a coordenação da execução aos níveis local e regional das medidas de combate à pandemia da covid-19 no âmbito da declaração de estado de emergência.

Foram designados por António Costa os secretários de Estado Eduardo Pinheiro (da Mobilidade) para a região Norte, João Paulo Rebelo (Juventude e Desporto) para a região Centro, Duarte Cordeiro (Assuntos Parlamentares) para Lisboa e Vale do Tejo, Jorge Seguro Sanches (Adjunto e da Defesa Nacional) para o Alentejo e José Apolinário (Pescas) para o Algarve.