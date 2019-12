Escuteiros recebem menção honrosa do Ambiente

No dia 29 de Novembro, os escuteiros do 306 de Santa Comba Dão, deslocaram-se à sede

nacional do Corpo Nacional de Escutas para receber pelas mãos do ministro do Ambiente uma

menção honrosa atribuída pela CPADA (Confederação Portuguesa das Associações de Defesa

do Ambiente).

Este prémio foi atribuído pelo trabalho desenvolvido na sequência dos incêndios de 15 de

Outubro de 2017, tendo recebido e orientado 1400 voluntários de todo o País, passando pelas

diferentes freguesias, prestando apoio às famílias que perderam bens e familiares. Hoje em dia

continuam a apoiar as populações e a contribuir para a restauração do ambiente com ações de

plantação de árvores.

Na hora de agradecer, a chefe de agrupamento entregou este prémio aos caminheiros que a

acompanharam e que representam todos os escuteiros que se deslocaram a Santa Comba Dão para ajudar.

Aproveitando a oportunidade de estar perante um membro do governo, solicitou mais árvores

para reflorestação. E parece que o pedido vai ser satisfeito.