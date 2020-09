Escriba Nº42 – Equação Turística Parte II: Região + Portugal = Regional

Conforme prometido, damos sequência à primeira parte da nossa equação turística. O ouro distrital não coube na fragilidade do nosso cofre de papel, mas o ouro é igual à lata se ninguém o observar. É isso que procuramos fazer, convidando os leitores a seguirem os corredores deste museu de letras e tinta.

Na primeira parte do artigo, expusemos as pérolas regionais em seis categorias envidraçadas: História Erguida, Património Verde, Alma Popular, Ao Sabor da Terra, Distrito Museu, Beira Alta, mas Profunda. Se metade da equação foi resolvida num artigo, praticaremos uma certa democracia de páginas, com a outra metade a ser tratada no presente escrito.

Ao Sabor da Terra – Aqui está uma ementa de devoções, lutas e ideias manifestas nos sabores, onde as tréguas entre o doce e o salgado são assinadas com a caligrafia ancestral das receitas, naquelas folhas cor de gema que denunciam os séculos. As carnes, doces e vinhos formam um quase inesgotável jogo de combinações e a fome tem as horas contadas.

Viseu – Viriato, Castanha de Ovos, Cabrito à Moda da Beira, Vitela Assada à Lafões, Vinho do Dão; Vinho Adega de Silgueiros; Vouzela – Sopa Seca e Pastéis de Vouzela; Santa Comba – Broinhas de Santa Columba; Lamego – Bola de Lamego; Sernancelhe – Sopa da Castanha e Bolo de Castanha; Tabuaço – Matrafões; Resende – Cavacas de Resende; Penedono – Ouriço de Castanha; São Pedro do Sul – Vouguinhas; Mangualde – Esticadinho; Tondela – Cabrito do Caramulo; Penalva do Castelo – Maçã Brava de Esmolfe e Nelas – Coelho à Mirra de Santar, Vinho Casa de Santar.

Distrito Museu – Se o museu é uma das vozes da história, vários museus são um coro afinado pelo maestro do pretérito. O distrito guarda na sua bolsa geográfica museus de arte, história, religião, coleccionismo, ciência e tradição, como se fosse água cultural para a sede dos curiosos.

Viseu – Museu Nacional Grão Vasco, Quinta da Cruz, Casa do Miradouro, Museu do Linho da Várzea de Calde, Casa da Ribeira, Museu Histórico da Cidade, Museu Tesouro da Sé; Lamego – Museu de Lamego; Carregal do Sal – Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria; Nelas – Museu José Adelino; Vila Nova de Paiva – Museu Arqueológico do Alto Paiva; Tondela – Museu da Terra de Besteiros e Museu do Caramulo; Moimenta da Beira – Museu Etnográfico de Arcozelo da Torre e Casa Museu Aquilino Ribeiro; Resende – Museu Municipal de Resende; São João da Pesqueira – Museu do Vinho; Mangualde – Palácios dos Condes de Anadia e Casa de Tibaldinho; Tabuaço – Museu do Imaginário Duriense; Mortágua – Núcleo Museológico Raízes e Memórias; Castro Daire – Museu Municipal Castro Daire; São Pedro do Sul – Termas Romanas e Palácio do Marquês de Reriz; Vouzela – Museu Municipal de Vouzela; Oliveira de Frades – Museu Municipal de Oliveira de Frades e Cinfães – Museu Serpa Pinto.

Beira Alta, mas profunda – Aqui, no seio da pátria, vislumbra-se a profundeza amada pelos céus, que confunde os tempos, repulsa os traidores e agradece ao povo. Está ali, sobre o enorme coração invisível das gerações, com a companhia de casinhas de pedra, pratos de barro, santos e musgo arrefecido nos intervalos dos caminhos. Quando a arquitectura faz pacto com o antigo e a natureza serve-se às gentes, conseguimos viajar no tempo sem aspirações tecnológicas e cibernéticas. Basta sentir a terra e imaginar.

Lapa, Aldeia do Fujaco, Póvoa Dão, Salzedas, Ucanha, Aldeia da Pena, Salzedas, Maceira Dão, Povolide, Alhais, Vildemoinhos, Cabrum, Santar.

O artigo dividido em duas partes explica-se pela fartura da oferta distrital (e ainda existiram esforços de síntese). O leitor tem a poltrona da proximidade e o açúcar do berço à sua disposição. Um olhar pode salvar os séculos. Venha, visite a nossa região, visite o nosso país. O amor é mais belo quando fala, move e olha.

Francisco Paixão