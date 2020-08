Escriba Nº41 – Equação Turística: Região + Portugal = Regional

O ano de 2020 abriu o estábulo fatal dos cavaleiros do Apocalipse. O vírus que o diabo espirrou sobre o mundo adoeceu os nossos sonhos mas, entre ofegantes corações e fadigas inertes, vislumbra-se uma indubitável valia: o sentido pátrio de conhecer, viajar e passear pela terra-mãe. Toda a mãe dobra o avental devagarinho, controla o lume e atira-se à porta quando, ao ouvir os dentes da chave a trincar a fechadura, se apercebe da chegada do seu filho. Depois, sufoca o rebento de beijos, quase ao ponto de suplicar tréguas. A pátria é a mãe das mães antigas, uma veia gigantesca onde corre o sangue que nos originou numa glória hereditária. A pátria assume-se como museu de estreias. Primeira respiração, primeira visão, primeiro cheiro, primeiro toque. Enfim, o palco dos primeiros. Como boa mãe, a pátria quer receber os seus filhos com os mesmos beijos de ávida ternura e amor, e são tantos aqueles que ela nos pode dar. Lamento que o hábito de viajar para fora cá dentro seja uma consequência em detrimento de um dever. As nossas autoridades municipais e educacionais, cheias de rouquidão passiva na voz da divulgativa, não demonstram adequadamente os tesouros regionais do nosso país. Só no distrito de Viseu, a riqueza esgotaria os cofres do nosso tempo. Acredito que estas virtudes só podem existir numa nação quase milenar como a nossa. Proponho aos leitores um roteiro turístico do distrito de Viseu, para que uma memorável luz de devoção local jamais abandone o saber da terra. Muitos são os corredores de pupilas dilatadas, pulmões revigorados e lábios cheios de êxtase, num convívio sadio entre a história, a natureza e a tradição. Dividiremos as sugestões de sete modos: História Erguida, Património Verde, Alma Popular, Ao Sabor da Terra, Distrito Museu, Beira Alta, Mas Profunda. O Escriba dedicará dois artigos a esta empresa de promoção local.

História Erguida (história patrimonial e urbana):

Destaques

Viseu – Sé de Viseu, Igreja da Misericórdia, Igreja dos Terceiros, Igreja do Carmo, Igreja do Seminário Maior, Rossio, Painel dos Azulejos, Jardim das Mães, Praça D. Duarte, Porta do Soar, Porta dos Cavaleiros, Jardim Santo António, Santa Cristina, Jardim Santo António, Parque Aquilino Ribeiro, Cava do Viriato, Ribeira, Casa da Ribeira, Rua da Paz, Rua Direita, Teatro Viriato, Banco Portugal, Igreja Nossa Senhora da Conceição, Solar do Dão, Mercado 2 de Maio e Rua Formosa.

Santuário da Nossa Senhora da Lapa, Ermida da Nossa Senhora da Lapa, Castelo de Sernancelhe, Castelo do Adriano, Convento de São Bernardo de Tabosa, (Sernancelhe); Sé de Lamego, Castelo de Lamego, Igreja e Convento de Santa Cruz e Santuário Nossa Senhora dos Remédios (Lamego); Palácio dos Condes da Anadia, Ermida Nossa Senhora do Castelo, Mosteiro de Maceira Dão, Anta de Cunha Baixa e Igreja da Misericórdia (Mangualde); Hotel Inatel, Termas Romanas, Termas de São Pedro do Sul, Convento de São Cristóvão de Lafões e Igreja Santo António (São Pedro do Sul); Torre de Ucanha, Mosteiro de Salzedas e Mosteiro São João de Tarouca (Tarouca), Torre do Relógio e a Arcada (São João da Pesqueira); Casa da Ínsua (Penalva do Castelo); Ponte Ferroviária e Igreja da Misericórdia (Vouzela); Igreja Matriz de Armamar (Armamar); Igreja Matriz de Castro Daire (Castro Daire); Castelo de Penedono (Penedono); Igreja Matriz de Barrô (Resende); Rua (Moimenta da Beira); Solar de Vilar e Igreja Matriz de Tondela (Tondela); Casa de Santar (Nelas); Igreja Matriz de Santa Comba e Aldrógãos (Santa Comba Dão); Dólmen da Orca (Carregal do Sal); Igreja Matriz dos Alhais e Igreja Matriz de São Sebastião (Vila Nova de Paiva).

Património Verde (Espaços Naturais)

Ecopista do Dão (Viseu, Tondela, Santa Comba Dão); Mata do Fontelo, Parque Santiago e Quinta da Cruz (Viseu); Barragem da Aguieira e Praia Fluvial Nossa Senhora da Ribeira (Santa Comba Dão); Vistas do Douro (Cinfães, Resende, Lamego, Armamar, Tabuaço, São João da Pesqueira); Grutas de Queiriga e Praia Fluvial de Segões (Moimenta da Beira); Serra do Caramulo e Praia Fluvial de Sangemil (Tondela); Termas de Alcafache e Praia Fluvial de Fagilde (Mangualde); Praia Fluvial Nodar, Poço Azul, Montanhas Mágicas, Serra de São Macário (São Pedro do Sul); Praia Fluvial Cabril (Castro Daire); Barragem de Temilobos (Armamar).

Alma Popular (Tradições e Costumes)

Cavalhadas de Vildemoinhos, Feira de São Mateus, Linho de Calde e São João de Vildemoinhos (Viseu); Bordados de Tibaldinho e Romaria da Nossa Senhora do Castelo (Mangualde); Procissão da Nossa Senhora da Lapa e Festa da Castanha (Sernancelhe); Desfolhada (Cinfães); Feira Medieval de Penedono (Penedono); Festas do Castelo (Vouzela); Festa em Honra de São João Torcato (Moimenta da Beira); Dança dos Cus (Carregal do Sal); Festa em Honra de Nossa Senhora dos Remédios (Lamego).

Estamos perante o triunfo do imenso, onde se alimenta a fome ocular e desaba o tédio daqueles que nunca deram chance ao próprio orgulho. Em todo o distrito, a devoção a Deus-Pai foi arquitecta de conventos, ermidas, mosteiros, capelas e igrejas de várias tonalidades cronológicas, com a Sé de Viseu destacada no cimo monumental; o amor pátrio, na aguerrida defesa da casa-berço, construiu castelos, muralhas e pontes; as águas esmeraldinas saudadas pelo arvoredo e as serras majestosas são caridade da natureza e a alma popular conta as origens de cada terra com a voz de centenas de gerações que nunca traíram os costumes e as tradições dos antepassados. Ainda há muito para divulgar. Não acreditam? Leiam o próximo número do Escriba.

Francisco Paixão