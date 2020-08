ESCOLINHAS do GRUPO DESPORTIVO “OS RIBEIRINHOS” REGRESSA PARA NOVA ÉPOCA

Está marcado para o próximo dia 1 de Setembro o regresso dos jovens atletas da «Escolinha de Atletismo do GDR». As restrições impostas pela DGS não permitiram que os atletas se encontrassem há mais tempo e em conformidade foi feito o aviso, estando expectantes (se possível) à melhoria do estado pandémico. Também a todo o momento, a pista e o relvado do Estádio Municipal do Fontelo entrará em obras e o clube terá de “arranjar” outras alternativas para os jovens atletas, que tem a prof. Treinadora Fátima Neves atenta a todas estas questões.

A pandemia obrigou a Associação da modalidade a cancelar as provas de pista do seu Calendário anual e assim o clube teve de se reorganizar para os objetivos pessoais e desportivos da época. Contudo as limitações impostas mantiveram-se e desde a prática ao convívio não foram postas em causa. O clube no dia 1 de Setembro vai regressar com a concentração dos atletas / encarregados de educação / equipa técnica vai concentrar-se junto da entrada do portão da Maratona – Pista do Estádio Municipal do Fontelo às 18:30H, com a intervenção de Boas Vindas pela Prof. Fátima Neves – Treinadora / Coordenadora das «Escolinhas de Atletismo do GDR».