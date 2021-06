ESCOLA SECUNDÁRIA VIRIATO no PENSE INDÚSTRIA

Decorreu, no início de junho, a Final Regional do Concurso “Isto é uma

Ideia-IoT”, desafio lançado pelo Pense Indústria i4.0, com a participação

de 23 equipas.

Os alunos do 10º ano do Curso Profissional de Técnico de Manutenção

Industrial (variante Eletromecânica) da Escola Secundária Viriato

conseguiram o 3º lugar com o projeto “Viseu Informa” (uso de códigos QR

para difundir informação turística, histórica, botânica e outra), bem como

o 2º lugar com o projeto “OneUp” (aplicação de drones de forma

profissional e inovadora) idealizado pelos alunos Carlos Batista, Gabriel

Costa, João Silva e Matheus Rosa.

Os prémios foram entregues na escola, no dia 15 de junho.