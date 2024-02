Escola Secundária de Castro Daire com novo espaço desportivo

A Escola Secundária de Castro Daire tem desde hoje uma “nova infraestrutura desportiva disponível, após o investimento no novo relvado sintético num campo que, até ao momento, não era possível usar devido ao seu elevado estado de degradação”.

Segundo um comunicado de imprensa da Câmara Municipal de Castro Daire, no distrito de Viseu, que requalificou o espaço, agora “é possível a prática da disciplina de Educação Física, bem como a utilização pelos jovens para recreio e lazer”.

“O novo relvado sintético conta com três campos de diferentes dimensões devidamente marcados. Com o relvado finalizado, arrancou agora a requalificação da sua zona circundante, que irá contar com a construção de uma bancada, pavimentação, colocação de bebedouro e ajardinamento”, adiantou a autarquia.