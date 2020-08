Escola Profissional de Moimenta da Beira recebe selo de “Garantia da Qualidade”

A Escola Profissional de Moimenta da Beira foi certificada, por 3 anos, com o selo de “Garantia da Qualidade” atribuído pela ANQEP (Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional), no âmbito do EQAVET (acrónimo de European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training, em português: Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissional).

O selo reconhece e reflete a garantia de qualidade na educação e formação profissional da Escola Profissional de Moimenta da Beira e a sua atribuição vem reforçar o compromisso desta instituição de ensino em continuar a trabalhar para garantir uma formação de qualidade aos alunos, encarregados de educação e restantes parceiros.

O processo de certificação teve origem na recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu que instituiu o EQAVET e foi implementado na escola durante o ano letivo 2019/2020. O processo concluiu-se com a auditoria de verificação da ANQEP em final de julho, com a participação de toda a estrutura da escola, alunos, encarregados de educação, instituições e empresas parceiras. Culminou com o reconhecimento da qualidade da formação e atribuição do Selo EQAVET.