A Escola Municipal de Teatro de Sátão inicia o ano letivo 2021/2022 no dia 09

de outubro, sábado, no Cineteatro Municipal, com a Prof.ª Florbela Cunha. Às 9h30

decorrem as aulas para o grupo de adultos e às 11h00, para o grupo das crianças.

Este é um projeto do Município de Sátão, que tem vindo a conquistar cada vez

mais adeptos que encontram nesta arte secular que é o teatro, uma importante

ferramenta para a sua formação cultural e pessoal. O teatro promove o

autoconhecimento, desenvolve a inteligência, estimula a sociabilidade e eleva a

autoestima.

As inscrições encontram-se abertas no Gabinete de Atendimento ao Munícipe

onde os interessados poderão obter mais informações.