Escola Municipal de Acrobacia Aérea participa nas festividades natalícias do Castelo, Aldeia de Portugal

Com um ano de existência, a Escola Municipal de Acrobacia Aérea de Sátão tem dado cartas neste

Concelho, conquistando cada vez mais pessoas. Esta Escola Municipal tem vindo a crescer e a mostrar o

trabalho desenvolvido, com a orientação da professora Emanuela Schirripa.

No dia 22 de dezembro de 2024, foi a vez do Castelo, Aldeia de Portugal – nesta altura, Aldeia

Natal – receber a performance de alguns alunos que frequentam esta Escola, apresentando um trabalho

fantástico “nas alturas” incluído na sua programação de Natal.

Esta é mais uma aposta de sucesso do Município de Sátão, onde o público presente aplaudiu com

entusiasmo as habilidades apresentadas.