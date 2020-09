Escola Mariana Seixas inicia aulas a 14 setembro, garantindo cumprimento das recomendações DGS

A escola Mariana Seixas vai iniciar as aulas presenciais no dia 14 de setembro.

Após um final de ano letivo atípico, a expectativa para iniciar um novo ano é grande. A Direção da EPMS assegura que o início do ano será o mais tranquilo possível, estando garantido o cumprimento das orientações de segurança da Direção Geral de Saúde.

“Estamos a trabalhar para que a receção aos alunos seja feita com a segurança e tranquilidade. Definimos diferentes circuitos, devidamente identificados, para a movimentação dos alunos. Os espaços serão reorganizados, quer na sala de aula, onde está garantido o distanciamento recomendado pela DGS, quer fora da sala de aula (recreios), onde serão definidos os espaços a frequentar por cada grupo. Os horários serão ajustados de forma a garantir o máximo desfasamento entre turmas.

O nosso refeitório e bar irão funcionar de acordo com as regras definidas pela DGS. As refeições vão continuar a ser servidas aos nossos alunos, em moldes ligeiramente diferentes dos anos passados.

Será disponibilizado solução de álcool-gel em diferentes pontos da escola. Por fim, iremos entregar um kit de três máscaras reutilizáveis a cada aluno, de forma a garantir a utilização desta proteção na escola.

Estamos certos de que estão reunidas as condições para que o ano inicie dentro da possível normalidade” refere a direção da EPMS.