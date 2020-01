ESCOLA MARIANA SEIXAS EXPÕE COLEÇÃO DE FOTOGRAFIAS “OLHARES DO MUNDO” EM LISBOA, A CONVITE DO ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES

Até ao próximo dia 21 de fevereiro, estará patente na Janela Intercultural do Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes do Alto Comissariado para as Migrações (Rua Álvaro Coutinho, Lisboa), uma exposição fotográfica, realizada pelos alunos de fotografia da Escola Profissional Mariana Seixas, subordinada ao tema “Olhares do Mundo”.

Esta exposição está inserida no Projeto de Educação Intercultural da EPMS e tem como objetivo a interação e a partilha de saberes e tradições culturais no seu universo estudantil, como valorização da diversidade e heterogeneidade e fonte enriquecedora para a instituição. As diferentes fotografias retratam a partilha, a diversidade, o respeito mútuo, a tolerância, a integração e a aceitação que deve caracterizar uma sociedade que se pretende integradora, equitativa, justa, responsável e solidária.

A Sessão de Abertura contou com a presença do Dr. Mário Ribeiro, Diretor do Departamento de Apoio e Assistência Migratória, e da Dra. Sara Caetano, do Núcleo para o Diálogo Intercultural, ambos ligados ao Alto Comissariado para as Migrações, bem como dos deputados Dr. José Cruz e Dra. Graça Reis. A convite da EPMS, esteve também uma turma do Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, acompanha pelo prof. Dinis Saraiva e pelo seu Diretor, Eng. João Caiado, parceiros habituais da EPMS na dinamização de atividades de cariz intercultural, pertencendo ambas à Rede de Escolas com Educação Intercultural.

Tanto o Diretor Pedagógico da EPMS, Dr. Nuno Marques, como a responsável pelo projeto, Dra. Cristina Varandas, sublinharam que este convite do ACM representa “o reconhecimento do trabalho de excelência realizado pela Escola Profissional Mariana Seixas na Educação Intercultural”.

A Sessão terminou com um pequeno coffee brake confecionado e servido pelos alunos do curso de Restauração da EPMS